أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يحتفظان بصورهما رغم الطلاق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن أحمد العوضي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تهنئة أحمد العوضى لياسمين بعيد ميلادها عبر فيسبوك، وقال فى رسالة لها :"كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي ... العمر كله ان شاء الله في صحة وسعاده ونجاح"، وتلك كانت آخر رسالة من العوضي لياسمين قبل الانفصال رسميًا.

فيما أعلن أحمد العوضى هو الآخر خبر انفصاله عن ياسمين وقال عبر فيسبوك :"تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير ".

وكانت سخرت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من تنبؤات العرافة الشهيرة اللبنانية ليلى عبداللطيف، لكن لم يمر يناير إلا وياسمين والعوضي بالفعل منفصلان اليوم.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي



16 ساعة فاصلة غيرت حياة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قبل اعلانهما الانفصال رسميًا.

وكان آخر منشور شاركه الفنان أحمد العوضي يوم أمس منذ 16 ساعة يهنئ زوجته بعيد ميلادها قائلًا: “كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

وبعد مرور 16 ساعة خرج الثنائي على جمهورهما لإعلان الانفصال بشكل رسمي دون إبداء أية أسباب حيث قال أحمد العوضي: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين عبد العزيز وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي



تألق الثنائي الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، فى مسلسل “ضرب نار” برمضان الماضي الذي كان آخر الأعمال التي جمعتهما سويًا قبل أن ينفصلا فنيًا.

وتنبأ المسلسل بطلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، حيث شهدت أحداث العمل طلاقهما، بعد أن عاشا قصة حب كبيرة.

قصة ضرب نار



يشار إلى أن مسلسل ضرب نار تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.



أبطال ضرب نار



وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، أبرزهم ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصاري، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبد العزيز، وإخراج مصطفي فكري.

وأعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي منذ ساعات قليلة.

وانفصل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فنيًا بعد مسلسل "ضرب نار"، لاسيما وأن العوضي تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان "حق عرب" والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها "أبلة طمطم" عام 2018.

وحرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على مشاركة جمهورها صورة أمس أثناء احتفالها بـ عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستجرام.

حيث أكدت قائلة: "أكبر درس تعلمته بحياتى إنه المسرف بالطيبة والحب دايما خسران".

يأتى ذلك قبل اعلانها الطلاق رسميًا من أحمد العوضي

كما أعلن النجم أحمد العوضى أيضا الطلاق، عبر حسابه على فيس بوك.

قصة حب ياسمين والعوضي



يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل "لآخر نفس" عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل "اللى ملوش كبير" عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل "ضرب نار " العام الماضى 2023.

من ناحية أخري، حقق فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي إيرادات قياسية، حيث نجح فى تحقيق 11 ملايين و326 جنيهًا، وذلك خلال 9 أيام عرض بالسينمات.

اقرأ أيضًا

"الإسكندراني" يحصد 9 ملايين جنيه فى أسبوع .. وأحمد العوضي يعلق

وكان أبدي الفنان أحمد العوضي، سعادته بإيرادات فيلمه “الإسكندراني” التي بلغت 9 ملايين جنيه خلال أول أسبوع من عرضه، بدور العرض السينمائي.

وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله".

وطرح فيلم "الإسكندارنى" الخميس 11 يناير فى السعودية، وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض المصرية، حيث بدأ عرضه في مصر اليوم الخميس 4 يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بعد ذلك فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة وأن جزء كبير من أحداثه تم تصويرها فى إيطاليا.

أحمد العوضي



فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن