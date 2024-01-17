طرح البوستر الرسمي لفيلم " عيسى الدجال " بطولة ماجد المصري

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عيسى الدجال" بوستر فيلمه الجديد، وذلك بعد غياب طال أكثر من 4 سنوات عن السينما بعد فيلم الكهف الذي عرض عام 2018.



ونشر إبراهيم إسحق على حسابه بوستر الفيلم، وعلق قائلا: "عيسى الدجال قريبًا.. والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز، ولم يكشف عن تفاصيل الفيلم ولا من أبطاله".

يعد آخر أعمال إبراهيم إسحق هو فيلم الكهف الذي تم عرضه عام 2018، وضم عدد كبير من الممثلين ومن أبرزهم: ماجد المصري، محمود عبد المغني، مي سليم، روجينا، إيهاب فهمي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، عايدة رياض، وعدد آخر من الممثلين، والعمل من تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى اسم عبد الله تنقلب حياته بعد خيانة صديقه صادق له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صادق بصدمة من غياب عبدالله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد ذلك.