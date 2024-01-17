ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري وائل عبد العزيز شقيق الممثلة ياسمين عبد العزيز، على خبر انفصال شقيقته ياسمين من الممثل أحمد العوضي.

وكتب شقيق ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، واكتفى بهذه الجملة دون كتابة أي شيئ ".

وعلقت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير».

وانفصلت ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي مساء اليوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، وذلك تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45.

وكشفت "ياسمين"، عن الخبر عبر حسابها، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الإحترام والتقدير".

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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