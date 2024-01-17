آيتن عامر لياسمين عبد العزيز: احنا مالنا بسبب الطلاق ربنا يعملكوا الخير

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة آيتن عامر على التعليق بعد إعلان ياسمين عبد العزيز أن سبب انفصالها عن الفنان أحمد العوضي ليس بسبب الخيانة.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "انتي ليه بتشرحي واحنا مالنا ومال السبب دي حاجة تخصكوا انتوا بس".

وأضافت آيتن عامر: "ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير، انتوا الاتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكم وبندعي لكم"

وكنت حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على نفي الشائعات التي تداولها الجمهور بشأن أسباب انفصالها من أحمد العوضي.

حيث كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على إنستجرام قائلة: أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات جواز وانفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".

أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن أحمد العوضي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تهنئة أحمد العوضى لياسمين بعيد ميلادها عبر فيسبوك، وقال فى رسالة لها :"كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي ... العمر كله ان شاء الله في صحة وسعاده ونجاح"، وتلك كانت آخر رسالة من العوضي لياسمين قبل الانفصال رسميًا.



ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

فيما أعلن أحمد العوضى هو الآخر خبر انفصاله عن ياسمين وقال عبر فيسبوك :"تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير ".



وكانت سخرت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من تنبؤات العرافة الشهيرة اللبنانية ليلى عبداللطيف، لكن لم يمر يناير إلا وياسمين والعوضي بالفعل منفصلان اليوم.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

16 ساعة فاصلة غيرت حياة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قبل اعلانهما الانفصال رسميًا.

حيث كان آخر منشور شاركه الفنان أحمد العوضي يوم أمس منذ 16 ساعة يهنئ زوجته بعيد ميلادها قائلًا: “كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.

وبعد مرور 16 ساعة خرج الثنائي على جمهورهما لإعلان الانفصال بشكل رسمي دون إبداء أية أسباب حيث قال أحمد العوضي: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين عبد العزيز وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تألق الثنائي الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، فى مسلسل “ضرب نار” برمضان الماضي الذي كان آخر الأعمال التي جمعتهما سويًا قبل أن ينفصلا فنيًا.

وتنبأ المسلسل بطلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، حيث شهدت أحداث العمل طلاقهما، بعد أن عاشا قصة حب كبيرة.

قصة ضرب نار

يشار إلى أن مسلسل ضرب نار تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من مسلسل ضرب نار

أبطال ضرب نار

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، أبرزهم ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، مها نصاري، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبد العزيز، وإخراج مصطفي فكري.

وأعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي منذ ساعات قليلة.

وانفصل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فنيًا بعد مسلسل "ضرب نار"، لاسيما وأن العوضي تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان "حق عرب" والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها "أبلة طمطم" عام 2018.

وحرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على مشاركة جمهورها صورة أمس أثناء احتفالها بـ عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستجرام.

حيث أكدت قائلة: "أكبر درس تعلمته بحياتى إنه المسرف بالطيبة والحب دايما خسران".

يأتى ذلك قبل اعلانها الطلاق رسميًا من أحمد العوضي

كما أعلن النجم أحمد العوضى أيضا الطلاق، عبر حسابه على فيس بوك.

قصة حب ياسمين والعوضي

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل "لآخر نفس" عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل "اللى ملوش كبير" عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل "ضرب نار " العام الماضى 2023.

من ناحية أخري، حقق فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي إيرادات قياسية، حيث نجح فى تحقيق 11 ملايين و326 جنيهًا، وذلك خلال 9 أيام عرض بالسينمات.

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وكان أبدي الفنان أحمد العوضي، سعادته بإيرادات فيلمه “الإسكندراني” التي بلغت 9 ملايين جنيه خلال أول أسبوع من عرضه، بدور العرض السينمائي.

وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله".

وطرح فيلم "الإسكندارنى" الخميس 11 يناير فى السعودية، وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض المصرية، حيث بدأ عرضه في مصر اليوم الخميس 4 يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بعد ذلك فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة وأن جزء كبير من أحداثه تم تصويرها فى إيطاليا.

أحمد العوضي

فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.

أحمد العوضي

وحقق فيلم "الاسكندرانى" رواجاً كبيراً قبل طرحه في السينمات وذلك منذ طرح البرومو الرسمي الذى حصد ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وبدوره أعرب بطل الفيلم أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 18 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

وكان احتفل النجم أحمد العوضي العرض الخاص لفيلمه "الإسكندراني" الذي أقيم اليوم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

كما حرص الفنان الكبير محمود قابيل والفنان محمد رضوان على الحضور.

أحمد العوضي وعصام السقا ومحمد رضوان

واحتفل المخرج خالد يوسف والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنان عصام السقا والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل والفنان أحمد فريد، والفنانة إنجي أباظة، والإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، والفنان مجدي فكري، ومصمم الأزياء هاني البحيري، بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي ، وذلك في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

هاني البحيري

تعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

محمد فاضل وفردوس عبد الحميد

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

وكان شارك الفنان أحمد العوضي مؤخرًا فى مسلسل “ضرب نار” الذي يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائي ياسمين والعوضى، مسلسل "اللي ملوش كبير" فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وكان قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC قائلًا إن الهدف من تقديم مسلسل ضرب نار، بالاشتراك مع زوجته؛ هو تقديم عمل فني جيد يليق بالجمهور الذي ينتظرهم، خاصة أنهما لم يقدما عملا خلال العام الماضي، فكان لابد من أن يكون مسلسلا قويا.

وأضاف أحمد العوضي، أنه يعتز بنشأته في الطفولة بمنطقة عين شمس، حيث نشأ على أخلاق تلك المنطقة، وعندما أصبح ممثلا؛ شعر بأنه سفير لهذه الطبقة، ودائما ما يقول “فخور بـ عين شمس”.