هل الخيانة السبب في طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز؟ .. الأخيرة ترد

أثارت أخبار انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي حيرة الجميع، حيث جاء هذا الانفصال بشكل مفاجئ وصادم دون مقدمات، وذلك بعد ساعات قليلة من احتفال العوضي بعيد ميلاد زوجته ياسمين.

وعلى الرغم من محاولات البعض لتوضيح الأسباب، إلا أن اللغز لا يزال قائمًا. حيث خرج أحد الضيوف في برنامج تلفزيوني ليشير إلى أن “فنانة شهيرة” قد تكون السبب وراء انفصال العوضي عن ياسمين عبد العزيز. وهذا التلميح أدى إلى استنتاج بعض الأشخاص بأنه قد تكون هناك خيانة من جانب العوضي تجاه زوجته.

لكن ياسمين قررت الرد على هذه الاتهامات، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي تؤكد فيها أن العوضي لم يخنها خلال فترة زواجهما التي استمرت لمدة خمس سنوات. وبهذا الرد، نفت ياسمين الادعاءات التي طالت طليقها. ومع ذلك، لا تزال الأسباب الحقيقية وراء الانفصال غامضة، حيث تركت ياسمين الجميع في حيرة بعدما أكدت أن “انفصالهما شيء قدري وليس في يديهما”. وهذا يجعل الجميع ينتظر بفارغ الصبر ما ستكشفه الأيام المقبلة، وإذا ما كان أحد الطرفين سيخرج للحديث عن تفاصيل ما حدث بشكل مفاجئ، أم سيختاران الصمت

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