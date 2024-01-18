زينة تحتفل مع نجوم “الإسكندراني” بالعرض الخاص للفيلم في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية زينة بالعرض الخاص لأحدث أفلامها السينمائية “الإسكندراني” في دبي والذي حرص على حضوره أبطال الفيلم.

ونشرت زينة عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” صوراً من العرض الخاص للفيلم إلى جانب الفنان أحمد العوضي والفنان عصام السقا والفنان محمود حافظ.

وشكرت زينة في تعليقها على الصور جمهور الإمارات قائلة: “عرض فيلم الإسكندراني في دبي واستقبال الجمهور الغالي في الإمارات دبي بفريق عمل فيلم الإسكندراني شكراً لكرم استقبالكم”.

على صعيد آخر كانت قد شاركت الفنانة زينة مقطع فيديو مع متابعيها على “إنستغرام” من العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني” في مصر وظهرت فيه مع الجمهور، وعلقت قائلة: “الجري نص الجدعنة، الإسكندراني مكسر الحمد لله الواحد دايماً وشه حلو على أي عمل اللهم دمها نعمة”.

يُذكر أن فيلم “الإسكندراني” من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم عددًا من الفنانين وهم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويتعرض لمجموعة من التحديات والصراعات في حياته اليومية، من خلال استعراض الفيلم لعدة قضايا اجتماعية هامة، كما يسلط الفيلم الضوء على بعض الجوانب في المجتمع المصري.