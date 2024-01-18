رسائل متبادلة بين جنا عمرو دياب ومنتج موسيقي..والأخير: "أسعد رجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مع المغني والمنتج كوروس، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت"جنا"، الصور، عبر حسابها، وعلقت: "سعيدة جدًا لوجوده"، كما أعاد "كوروس" نشر الصور عبر "ستوري" حسابه الرسمي على نفس التطبيق، وعلق: "أسعد رجل على قيد الحياة".

وتواصل "جنا" دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديو لمواصلة الكيان الصهيوني قصف قطاع غزة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تطالب خلالها بوقف إطلاق النار المستمر منذ شهر أكتوبر الماضي.

وعلقت "جنا" على الأحداث الراهنة، قائلة: "دعوني أبدأ بأن أقول أنني لست سياسية ولست صحفية، ومع ذلك أنا إنسانة وكأنسانة أفهم الخطأ من الصواب، أصدقائي الفلسطينيين المذهلين وعائلتهم أخذوا وقتهم خلال سنوات من معرفتي بهم وتواصلنا معًا لمعرفة ما يحدث في فلسطين لسنوات عدة".

وأضافت: "كنت أجلس وأستمع وأعرف كل المعلومات وشعرت بالقهر لما يعانيه الشعب الفلسطيني لسنوات، والآن نحن هنا وأشاهد غزة يتم قصفها والأبرياء يتم قتلهم بسبب مشكلة لم يتم حلها منذ 1948، ما يحدث في غزة هو خطأ وأقف مع كل المدنيين الذين قتلوا منذ عام 1948 وحتى 2023 منها يوم 7 أكتوبر، والمسؤولين عن كل ما يحدث هم من يتواجدون في السلطة".

يذكر أن، جنا دياب كشفت مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية لتعلن عن بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها النجم عمرو دياب.

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