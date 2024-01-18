19 صورة من العرض الخاص لفيلم "الملكة" بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصوير - محمود عبد الناصر:

احتفل فريق عمل فيلم "الملكة"، اليوم الأربعاء، بالعرض الخاص الذي أقيم بأحد السينمات في كايرو فستيفال مول.

وحرص فريق عمل الفيلم على حضور العرض الخاص على رأسهم الفنانة هالة صدقي.

كما حضر أيضا من الفنانين والإعلاميين وهم الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان تامر فرج، الفنانة دينا، الفنانة دارين حداد، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنانة عفاف مصطفى.

تدور أحداث فيلم "الملكة" في إطار كوميدي حيث تتعرض سيدة أعمال تدعى ماجدة للعديد من المضايقات لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها وتستطيع الحصول على كامل حقوقها منهم.

الفيلم بطولة باسم سمرة، شيرين رضا، كريم عفيفي، محمد رضوان، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.

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