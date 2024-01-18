رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "وأنا بفارق"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المطرب رامي جمال، موعد طرح أغنيته الجديدة "وأنا بفارق" على "يوتيوب".

ونشر رامي، بوستر الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وأنا بفارق.. الجمعة إن شاء الله الساعة 5 على قناة يوتيوب.. توزيع العبقري أحمد ابراهيم ولحن تيام علي وكلمات ادهم معتز".

وأضاف: "وعد إن شاء الله بأغنية من أهم أغاني .. مشواري المتواضع".

وكانت آخر أعمال رامي جمال، هي أغنية "جيت متأخر" التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات محمد مصطفى، توزيع محمد ياسر، ميكس ماستر محمد مجدي.