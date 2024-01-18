رواية "النرد الأحمر" تشارك في معرض الكتاب 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع حديثًا رواية "النرد الأحمر" للكاتبة الروائية نورهان أبو الفضل.

تشارك رواية "النرد الأحمر" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين للعام 2024.

وتفتتح فعاليات معرض الكتاب 2024 يوم 24 يناير الجارى، وتستمر حتى 6 فبراير مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

موضوع رواية النرد الأحمر

وتتناول رواية "النرد الأحمر" موضوع العلامات الحمراء في العلاقات الإنسانية والعاطفية والبعد النفسي لها.

تدخل بطلة رواية "النرد الأحمر" نادين في علاقة سامة ولكنها تحول قوانين اللعبة لصالحها حيث حاولت ألا تكون هي للمرة الأولى في العلاقة رد الفعل وأمسكت حجر النرد بقبضة من عزيمة وهي تغرس سكيناً في قلب الهزيمة النفسية.

وجاء في ثنايا رواية النرد الأحمر: "لطالما جذبني في الروايات كيف تُروَى القصة، وليست القصةُ نفسُها. أن نكون على وعي بما نختار ذِكره وما نريد الاحتفاظَ به سراً".

وكتبت الروائية على ظهر رواية النرد الأحمر: “ثمة علاقاتٌ مُرهقَة نَخُوضها، قَدْ نَخْسَرُ الكثيرَ فيها، ولكن عندما ندْرك الأذى ونَرْحَلُ، نَرْبِحُ أهمَّ ما يمكن للإنسان أن يربحَهُ، نَرْبحُ أنفسَنا”.

في تلك الرُّواية، سنرافق نادين في علاقَتِها التي ستتحولُ إلى لعبة نرد مليئة بالأعلام الحمراء. هل في النهاية سنجد نادين قد استطاعت أن تُغيّر قوانين اللعب لصالحِها؟

والكاتبة نورهان أبو الفضل خريجة حقوق عين شمس، وتخصصت في تنمية مهارات والعلاج سلوكي للأطفال.

وشاركت الكاتبة الروائية نورهان أبو الفضل في عدة أعمال نفسية وتربوية، ورواية النرد الأحمر هي خامس عمل روائي لها.