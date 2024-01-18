ديو يسرا محنوش وسعد لمجرد من ألحان الموسيقار طلال.. قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة -

شوّقت الفنانة التونسية يسرا محنوش ، جمهورها ببرومو أغنيتها الجديدة “عندي فكرة”، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وعلقت يسرا محنوش على البرومو قائلة:" عليه قائلة.. قريبا مفاجأة من الحان الموسيقار طلال ، ومع صديقي الفنان سعد المجرد" ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الأغنية

تُعد يسرا محنوش من أهم الأصوات العربية ، ويعتبر صوتها غذاءٌ للروح ، و صوتها مصدر للإلهام والإبداع ، ليكتب اسمها في أعلى هرم مع النجوم العرب .

وعلى ما يبدو أن هنالك تحضيرات ضخمة من قبل فريق عملها لطرح العديد من الأعمال الفنية بالفترة المقبلة التي تمت ضمن ورشات عمل فنية كبرى بين عدة مدن عربية وهذا ما سيعلن عنه لاحقا.