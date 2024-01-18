بالفيديو- بلقيس تظهر بدون مكياج وتفاجئ متابعيها

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنانة اليمنية بلقيس فتحي الجدل بسبب ظهورها الأخير عبر السوشيال ميديا وبدون مكياج أو فلتر.

وشاركت بلقيس متابعيها عبر صفحتها الرسمية، مقطع فيديو ظهرت فيه بدون مكياج، ونالت إعجاب متابعيها.

وأرفقت بلقيس مقطع الفيديو بتعليق، قالت فيه: "تفااااااااهة اول اليوم".

وتفاعل عدد كبير من متابعي بلقيس مع مقطع الفيديو، وعلقوا عليه معبرين عن إعجابهم بجمال وجهها بدون مكياج، كما أعربوا عن محبتهم الكبيرة لها.

يذكر أن بلقيس كانت قد أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً مميزاً برفقة الفنانين حسين الجسمي وتامر حسني، وذلك في ختام مهرجان دبي للتسوق.





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