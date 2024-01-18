بالفيديو: هند القحطاني تروي قصة ممثلة سعودية تحجبت فجأة من أجل الارتباط بأحد مشاهير التواصل.. وهذا ما فعلته بعدما سحب عليها

شاركت هند القحطاني، المشهورة على سناب شات والمقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، قصة عن ممثلة سعودية قررت ارتداء الحجاب للزواج من شخص مشهور في وسائل التواصل الاجتماعي وتحدثت عن ذلك في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في الفيديو، صرحت هند قائلة: “الله هداني وأخذت صورة تمامًا مثل المستشرفات، فأرجوكم ادعوا لي بالهداية”. وتحدثت عن قصة ممثلة ادعت أنها سعودية وارتدت الحجاب للزواج من شخص مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت أنه توجد بينهما محادثات ووعود، ولكن في النهاية تخلى عنها ولم يتزوجها، فقررت أن تتخلص من الحجاب.

وختمت حديثها قائلة: “لا أحد يرتدي الحجاب من أجل شخص آخر، ولا يجب أن يكون هناك نفاق أو استشراف. فقد أرهقتمونا بهذه الأمور”.