فن ومشاهير

رمضان 2024.. درة بالحجاب في كواليس مسلسل "إثبات نسب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس تصوير مسلسل"إثبات نسب" المقرر عرضه في دراما رمضان 2024.

ونشرت درة، الصور عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية الحجاب.

كما كشفت درة، عن الدور الذي تقدمه بالمسلسل وهو شخصية "نوال".

"إثبات نسب" بطولة درة وصدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده، ويتناول المسلسل قضية إجتماعية بشكل درامي مشوق.

يذكر أن، درة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد ذكي، ناهد السباعي وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف أحمد حلبة ومن إخراج ياسر سامي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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