"عيدك في الجنة" رامي رضوان يحيي ذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة

ياسر رشاد - القاهرة - احيا الإعلامي رامي رضوان، ذكرى ميلاد حماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر رامي رضوان، مقطع فيديو يجمعه بحماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وعلق عليه قائلًا : "كل سنة وإنتي أطيب وأحن قلب، المعنى الحقيقي للطاقة الإيجابية والحنية والعطاء والروح الجميلة".

وأضاف: "اللي سايبه أثر جوه قلوب كل الناس بكل أعمالك الحلوة.. عيدك في الجنة يا غالية، بتمنى تدعوا لها وتدعوا لحمايا الحبيب سمورة.. ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويجمعنا بيكم في الجنة".

معلومات عن الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز

يشار إلى ان دخلت دلال عبدالعزيز، مجال الفن عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة، منها : "مسلسل بنت الأيام"، وكانت بدايتها الفعلية عندما قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، وشاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية، فاستطاعت بتلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

وفي 30 أبريل 2021، أُعلنَ عن نقل دلال عبد العزيز إلى مستشفى خاص في منطقة التجمع الخامس، ونُقلَ زوجها الفنان سمير غانم إلى مستشفى في منطقة المهندسين، نتيجة إصابتهما بمرض فيروس كورونا.

ثم أعلن في 20 مايو 2021 عن وفاة سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا، متأثرًا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبعده بنحو ثلاثة أشهر توفيت دلال عبد العزيز بعد صراع مع تليّف الرئة في 7 أغسطس 2021. وكانت قبل وفاتها بأسبوعين قد نُقلت إلى مستشفى بمنطقة أكتوبر.