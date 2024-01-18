وفاة والدة الملحن أحمد حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الملحن وعازف الجيتار أحمد حسين، وفاة والدته صباح اليوم الخميس، وكشف عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة.

أحمد حسين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحاجة نجوى محمد حسن فرج الله، وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الرحمة، مصطفى النحاس بمدينة نصر".

وتابع: "(يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي)، و(بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)، وإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى نسألكم الدعاء".

الملحن وعازف الجيتار أحمد حسين، يعد من أبرز عازفي الجيتار في مصر والعالم العربي، ومن أهم أعضاء فرقة النجم عمرو دياب، إذ بدأ التعاون بينهما عام 2016، وتولى العازف وضع لحن أغنية "القاهرة"، التي شهدت مشاركة الفنان محمد منير.

وقام أحمد حسين بالعزف على آلة الجيتار مؤخرا في العديد من أغاني ألبوم النجم عمرو دياب، ومنها "واخدين راحتهم"، إلى جانب الأغنية الرئيسية "مكانك"، ومن قبلها "خلص على قلبي"، وشارك بالظهور في كليبات أغاني "أماكن السهر"، و"الدنيا بترقص"، التي قدمها الهضبة.