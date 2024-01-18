بالفيديو – قصي خولي يحمل نعش والده إلى مثواه الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّم النجم السوري جنازة والده الإعلامي عميد خولي قبل قليل في مسقط رأسه الجنينة في محافظة طرطوس الساحلية، حيث تمت الصلاة على روحه في كنيسة مار يوسف، واستقبال التعازي في أحد فنادق المنطقة.

وأظهرت اللقطات علامات الفاجعة على خولي الذي حمل نعش والده على كتفه.

وكانت وزارة الإعلام واتحاد الصحافيين قد نعت الإعلامي عميد خولي الذي وافته المنية بعد إصابته بمرض مزمن عقب مسيرة حافلة.

وشغل الراحل العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية التي تولاها، منها رئيس تحرير صحيفتي “تشرين” و”الثورة” ونائب رئيس اتحاد الصحافيين.

ويُعد الراحل خولي من الإعلاميين السوريين البارزين في العمل الصحافي من ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال.