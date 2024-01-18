مدحت صالح يروي كواليس «وبينا ميعاد» الجزء 2

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان مدحت صالح، ضيفًا على الإعلامية شيرين سليمان، في برنامجها «سبوت لايت» في حلقة جديدة يوم الجمعة المقب على شاشة صدى البلد.

وتستعرض الحلقة لقاء مع النحم مدحت صالح، الذي يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «وبينا ميعاد» الجزء الثاني والذي يعرض حاليًا عبر شاشة فضائية شهيرة، كما يتحدث عن تفاصيل الأغنية الجديدة التي قام بتسجيلها مؤخرا.

كما يكشف مدحت صالح تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

كما يحل بطل الأسكواش والفنان هشام عاشور ضيفًا على الإعلامية شيرين سليمان ويكشف خلال اللقاء كواليس مشاركته في مسلسل «روز وليلى» الذي يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

المسلسل بطولة الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي، كما يكشف خلال الحلقة عن الفيلم العالمي الذي يحلم بتقديمه، ويتحدث ايضا عن المشروع الفني الذي يفكر في تنفيذه خلال الفترة القادمة.

ويتحدث أيضا خلال اللقاء عن حياته الشخصية وكيف تحول من بطل اسكواش إلى مجال التمثيل،

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

ويشار إلى أن المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

ويذكر أن دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.