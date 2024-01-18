خالد يوسف يستعد لطرح "اللي جاي بتاعنا" من فيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المخرج خالد يوسف لطرح، ثاني أغاني فيلم " الإسكندراني"، التي يقدمها المطرب مصطفى حجاج، ومؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا.

الأغنية التي تحمل عنوان "اللي جاي بتاعنا"، من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن المقرر طرحها اليوم عبر قناة يوتيوب.

المخرج خالد يوسف، سبق وطرح عبر موقع يوتيوب، أغنية "أنا وابني"، التي يقدمها المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، في فيلم " الإسكندراني"، وهي من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، و ألحان شريف حمدان وتوزيع طه الحكيم.

وقرر المخرج، تأجيل طرح أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله"، التي يقدمها المطرب محمد شاهين، بعد الجدل المثار حول لحنها وكلماتها، وتوجيه مطربا يدعى محمود يوسف، عبر مواقع التواصل، اتهامات لكل من الملحن عصام كاريكا والشاعر رامي جمال الدين ( صناع أغنية فيلم الإسكندراني)، بدعوى التعدي على أغنية سبق له تقديمها منذ سنوات.

فيلم " الإسكندراني"، تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، و بطولة أحمد العوضي، و زينة، وحسين فهمي، و صلاح عبد الله، و بيومي فؤاد، و عصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، موسيقى تصويرية يحيى الموجي،و إخراج خالد يوسف.