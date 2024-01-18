صلاح عبدلله لـ محمد صلاح : " ‏الهي يحرسك مالعين، وتلعب حلو يا محمد ‏وتجيب الليلادي جونين"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري صلاح عبدالله رسالة لنجم كرة القدم المصرية ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على حسابه قبل مباراة اليوم بين مصر وغانا ضمن بطولة كأس أفريقيا .

ونشر صلاح عبدالله صورة تجمعه بمحمد صلاح بالفوتوشوب وعلق قائلاً : "‏الهي يحرسك مالعين، وتلعب حلو يا محمد ‏وتجيب الليلادي جونين، تفرح قلبي يا محمد، ‏عمك صلاح يا صلاح، مالماتش اللي فات زعلان، ‏وشبكة الأفراح، إنت فارسها يا مان، ‏إصحى وصحي زمايلك، فرحوا مصر يا محمد."

يذكر أن صلاح عبدالله شارك في فيلم "الإسكندراني" الذي يعرض حاليا في دور العرض وهو من بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل.



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