منى زكي تخوض «رحلة 404» بمفردها.. (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم رحلة «404» بطولة النجمة منى زكي، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه يوم 25 يناير بجميع دور العرض السينمائي.

وظهرت منى زكي، بمفردها في البوستر الرسمي للفيلم ممسكة حقيبة سفر في يدها ومن ورائها طائرة ضخمة.

وأعربت منى زكي، عن سعادتها بإعلان طرح فيلمها "رحلة 404" في دور العرض يوم 25 يناير الجارى، مؤكدة أنها سعيدة بالرحلة الطويلة التي قامت بها مع هذا الفيلم الذي أحبته بشدة، مؤكدة أنها رحلة بالفعل بدأت منذ سنوات عندما عرض عليها العمل وقت تصوير مسلسلها "آسيا" تحديدًا في عام 2013".

وأوضحت منى زكي، قائلة: "لم يكن مقدرا لي تقديمه وقت عرض علىَ في البداية، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده، ولذلك قررت تقديمه بعد ذلك".

مسلسل رحلة 404

منى زكي تغيب عن الماراثون الرمضاني المقبل 2024

أعلنت الفنانة منى زكي عن غيابها في السباق الرمضان القادم 2024، بعد تحقيقها نجاحا مميزا في مسلسل "تحت الوصاية" في الموسم الماضي، مشيرة: عمري ما بعمل سنتين ورا بعض.

أكدت منى زكي قائلة: "لازم أخد إجازة وأنا عمري ما بعمل سنتين ورا بعض، جزء كبير من قراري بالابتعاد هذا العام هو بسبب التركيز على نص جيد أقدمه، كما أنني أحتاج إلى الراحة وقضاء وقت أطول مع عائلتي".

منى زكي

أضافت منى زكي: "أول حاجة بنت مصرية وبنت الوطن العربي وقعدت شوي بالكويت وعلاقتي بالشعب السوري قوية، وبالشعب اللبناني وبالإمارات جدا والسعودية، أكيد أنا بحس للانتماء للوطن العربي وما بحسش باي غربة ولا بأي بلد".

تابعت: مثلا في سوريا حتى قبل ما أنا أتعرف كممثلة، كنت أركب تاكسي وعرف أني مصرية ما كانش ياخد مني فلوس فدى بدل على مدى ترابط الشعوب العربية وجود حب متبادل.

منى زكي

مسلسل تحت الوصاية

من ناحية أخرى، يذكر أن منى زكي شاركت في موسم رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية"، وتكون من 15 حلقة، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.