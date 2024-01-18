كواليس حفل ليلة الصقر قبل ساعات من إقامته.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان رابح صقر لواحد من أضخم حفلاته الغنائية وهي “ليلة الصقر”، المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، والتي يقدم فيها باقة من أغنياته الشهيرة طوال مسيرته الفنية الطويلة، وعدد من ألحانه الخاصة.

ومن المقرر أن يقام الحفل، غدًا الجمعة، على مسرح محمد عبده أرينا، وتم نفاد تذاكرها بالكامل عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أجواء ليلة الصقر في موسم الرياض 2024

يعيش محبو رابح صقر ليلة مميزة في تلك الأمسية التكريمية لمشواره الذي يمتد لأكثر من 40 عامًا، مزيج من بدايات ألبوماته وأحدث أغانيه وجلسات عزف خاصة للعود الذي يشتهر بعزفه على المسرح

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2024

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.