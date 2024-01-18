نانسي عجرم| طرح أغنية قلبي يا محتاس من فيلم "مقسوم" عبر يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها “قلبي يامحتاس” من أحداث فيلم مقسوم، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية قلبي يامحتاس من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى، وتم طرحها رسميًا بعد عرضها ضمن أحداث فيلم مقسوم.

قصة فيلم مقسوم وأبطاله

تدور أحداث الفيلم حول فريق غنائي نسائي مكون من 3 مطربات اعتزلن منذ 3 عقود، ويتجدد اللقاء بينهما وتقررن العودة لفرقتهن الموسيقية، وتأتي الأحداث بعد ذلك في إطار موسيقي كوميدي.

فيلم مقسوم من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس

نانسي عجرم في حفل ألحان صلاح الشرنوبي بموسم الرياض 2024

وعلى جانبٍ آخر تشارك نانسي عجرم، الليلة، في حفل ألحان صلاح الشرنوبي المقام في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض مع باقة فنية متميزة" راغب علامة، عاصي الحلاني، أسما لمنور، وائل جسار"، وبقيادة المايسترو تامر فيضي.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.