سعد الصغير يستضيف أولاده لأول مرة في برنامج "سعد مولعها نار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يستضيف الفنان سعد لأول مرة أولاده في حلقة خاصة في برنامج "سعد مولعها نار" وتضمنت الحلقة ذكريات طفولته وحديثه عن عمله في أكثر من مهنة

كما تتضمن الحلقة مشاركته الغناء مع نجله الأكبر محمود في عدد من أغانيه الذى قدمها خلال مشواره، كما تحدث عن زوجته التي يعتبرها "وش السعد عليه"، وتذاع الحلقة يومي الخميس والجمعة على قناة الشمس

وفي كواليس الحلقة التي ستعرض الخميس، يستضيف سعد أبناءه الثلاثة، محمود ومحمد الشهير بـ"توتي" وأحمد الشهير بـ"مودي"، في أجواء عائلية يتخللها جلوسهم على الأرض؛ على "حصيرة" وأمامهم “طبلية”.

ويبدأ سعد الحلقة بالحديث عن بداياته الصعبة، والحالة الاجتماعية التي كان يعيشها في منطقة شبرا قبل شهرته.

ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.