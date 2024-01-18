أحمد سعيد عبد الغني يحيي الذكرى الخامسة لوالده الراحل بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الممثل المصري أحمد سعيد عبد الغني، الذكرى الخامسة لوفاة والده الممثل الراحل سعيد عبد الغني، التي تصادف اليوم، وكتب عبد الغني، عبر حسابه: " الذكرى السنوية الخامسة لوفاة أبي وأخي وصديقي وتوأم روحي.

. الله يرحمك يا حب عمري".

وتصادف اليوم الذكرى الخامسة لوفاة الممثل المصري الراحل سعيد عبد الغني، الذي يعد واحد من أشهر الممثلين المصريين حصل سعيد عبد الغني، على إجازة في الحقوق عام 1958 وعمل في الصحافة بجريدة الأهرام والتي أوصلته إلى عالم الفن، وقدم ما يزيد عن 124 عملا خلال مشواره الفني من أهمها فيلم "المذنبون" عام 1975، فيلم "إحنا بتوع الأوتوبيس" والذي نال عنه جائزة تقديرية من جمعية الفيلم، "حبيبي دائماً" عام 1980، "حدوته مصرية" من إخراج يوسف شاهين، "زوج تحت الطلب" و"امرأة واحدة لا تكفي" وغيرها.

كما أبدع في مجال الدراما التليفزيونية، وكانت أبرز مشاركاته كانت من خلال مسلسل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، "الثعلب"، "رد قلبي"، "شمس الأنصاري" و"أولاد الليل" وغيرها.