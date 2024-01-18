أول ظهور لـ أسماء أبو اليزيد بعد شهر العسل في إندونيسيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أول ظهور لها بعد قضاء شهر العسل عقب زواجها في 15 ديسمبر الماضي.

ونشرت أبو اليزيد، الصور التي التقطتها في إندونيسيا، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل عروسة" ، "سكرة" ، "انتي بتقلدي صورة رمضان اللي كان منزلها من يومين" ، "النوبة وجمالها" ، "عسل" ، "زي القمر" ، "الحلو حلو بأى حال".

يذكر أن، أسماء أبو اليزيد احتفلت يوم 15 ديسمبر 2023 بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني في مسرح محكى قلعة صلاح الدين في جو عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد كان مسلسل "بطن الحوت" بطولة باسم سمرة وعرض على منصة "شاهد".