بعد جورج وسوف.. تلاوة آيات قرآنية في عزاء والد قصي خولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شُيع مساء اليوم الخميس جثمان والد الفنان السوري قصي خولي من كنيسة مار يوسف طرطوس في سوريا وسط تأثر "قصي" برحيل والده الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية.

ونشر حساب "ET بالعربي" على "إنستجرام" مقطع فيديو، ظهر فيه قيام أحد الشيوخ ويدعى ياسر الصالح بتلاوة آيات من القرآن الكريم بعزاء والد الفنان قصي خولي، وحرص "خولي" على تحيته في النهاية، قائلا: "كلنا واحد".

وظهر "قصي" بمراسم الجنازة متأثرًا ومنهارًا برحيل والده وساند شقيقته التي لم تتمالك نفسها من البكاء، إلى جانب والدته التي ظهرت بجانبه داخل الكنيسة وحرص "قصي" على مواساة والدته، وقام بتقبيل يدها وقامت والدته بالمثل وقبلت يده وسط حضور العديد من الشخصيات العامة.

ورحل الإعلامي السوري عميد الخولي عن عالمنا يوم الثلاثاء 16 يناير في أحد مستشفيات مدينة طرطوس بعد إصابته بالفشل الكلوي.

ونعت وزارة الإعلام السورية في بيان لها الكاتب الصحفي الراحل، وجاء في البيان: "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا إنا لله وإنا إليه راجعون".

من ناحية أخرى، شارك قصي خولي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "وأخيرا" بطولة منى واصف، نادين نسيب نجيم، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.

على جانب آخر، بادر لدى أذهان البعض قيام الفنان جورج وسوف باستدعاء أحد الشيوخ لتلاوة آيات من القرآن الكريم بعزاء نجله "وديع" في سوريا مطلع العام الماضي والذي كان هو الشيخ نفسه "ياسر الصالح" وبحسب ما تم تداوله وقتها أن تلاوة الآيات القرآنية جاءت بطلب من الفنان جورج وسوف، وكونها ليست المرة الأولى حيث استدعى "وسوف" الشيخ من قبل وقام بتلاوة سورة مريم في عزاء والدته.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة ببرنامج "قول يا ملك" مع الإعلامي اللبناني نيشان، أكد جورج وسوف، أن زوجته أم وديع مسلمة سنية، ورفعه للأذان وحفظه لأسماء الله الحسنى.

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