"صلاح هيسجل".. هذا ما قاله هشام إسماعيل عن مباراة مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق الفنان هشام إسماعيل، على المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني ومنتخب غانا ضمن دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في كوت ديفوار.

وكتب "هشام"، عبر حسابه على "فيسبوك": "منظومة كروية مالهاش أي رؤية وأهم حاجة التظبيط فقط لا غير وبعض البشر الحاقدين على كفاح ونجاح أفضل لاعبي التاريخ في إنجلترا وأفضل لاعب في تاريخ مصر بلا منازع واللي بيخاف على رجله وسجل لمصر 56 جول في 96 ماتش وهو خايف علي رجله".

ودافع هشام إسماعيل عن محمد صلاح، قائلا: "لكن رغم ده هقول يا رب مصر تكسب وصلاح بمشيئة الله يسجل ولولا محمد صلاح كان زماننا لا شوفنا كأس العالم 2018 ولا نهائيين 2017 و2022 ربنا يكرمه والباقيين يبقوا في حجم موهبته وإرادته".

يذكر أن، هشام إسماعيل يشارك ببطولة عدد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "الكبير أوي 8" وسيعرض في موسم دراما رمضان 2024، إلى جانب فيلم "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام، وفيلم "أسرة في بعضينا" بطولة مروة عبد المنعم، ندى بسيوني، إبرام سمير، وسارة درزاوي.

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