مصر وغانا.. "الحلفاوي" ينصح بعدم جلوس هذا اللاعب على دكة البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الغاني التي تقام مساء اليوم الخميس ضمن دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" : "رغم عدم توفيقه في مباراة موزمبيق، تريزيجيه مايقعدش دكة إلا بعد أن يرهق، يلا ربنا يوفق الجميع ونستعيد ما يليق بنا".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022



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