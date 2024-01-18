كيت موس في الخمسين من عمرها: إيقونة للثقافة الشعبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بلغت عارضة الأزياء البريطانية كيت موس عامها الخمسين يوم الثلاثاء الماضي، ولا تزال رمزًا ثقافيًا كما كانت عندما ظهرت كنجمة بارزة قبل أكثر من ثلاثة عقود.

تم اكتشاف موس، المولودة في جنوب لندن، من قبل وكيل عارضات أزياء بارز عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، وبدأت تظهر في المجلات والإعلانات التجارية في سن السادسة عشرة. وبينما تحتفل بعيد ميلادها المهم، ليس من الصعب معرفة السبب الذي يجعلها لا تزال تحظى بالاحترام كواحدة من نجمات غلاف مجلة فوغ المفضلات.

تتذكر المصورة كورين داي، التي التقطت صورة لموس على غلافها الأول لمجلة فوغ في آذار (مارس) 1993 خلال مقابلة مع فوغ، قائلة: "لقد كانت تلك الفتاة المغرورة من كرويدون". "لم تكن كعارضة أزياء... لكنني كنت أعلم أنها ستصبح مشهورة."

ما تلا ذلك كان صعودًا سريعًا إلى الشهرة، حيث أصبحت موس، التي يبلغ طولها 5 أقدام و7 بوصات، بقوامها النحيف وبشرتها الفاتحة، وجهًا لاتجاه الموضة سيئ السمعة في التسعينيات "هيروين شيك" - وهو تناقض صارخ مع المظهر الفاتن "لطويلات الساقين" الذي شاع بين زميلاتها من عارضات الأزياء، سيندي كروفورد، نعومي كامبل وكلوديا شيفر.

وسرعان ما أصبحت موس واجهة الحملات الإعلانية لدور الأزياء الراقية بما في ذلك بربري وشانيل وكالفن كلاين. لقد مثلت المظهر المطلوب في ذلك الوقت ومعها جاء طوفان من العارضات النحيفات.

شعار موس الشهير "لا شيء أفضل من الشعور بالنحافة" شجع ثقافة المجاعة. ولا تزال هذه العبارة موجودة منشورة على منصات مثل TikTok وانستغرام حتى اليوم.



لاحقاً أعربت موس عن أسفها لقول هذه الكلمات في مقابلة أجريت معها مؤخرا مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). ومع ذلك، فإن الضرر قد وقع. لا تزال صور جسدها الصغير والنحيف مع هذه العبارة موجودة على المواقع الإلكترونية المؤيدة لفقدان الشهية كوسيلة للحفاظ على جسد نحيف.

طوال مسيرتها المهنية الطويلة والحافلة، ظهرت على أكثر من 40 غلافًا لمجلة فوغ البريطانية. رغم ذلك، يمكن القول إن مظاهرها غير المتوازنة هي التي استحوذت على انتباه الجمهور بقدر ما جذبت صورها المصقولة. إن ولع العارضة بالملابس القديمة وقدرتها الواضحة على تجميع الملابس الفريدة أكسبها لقب "أيقونة الموضة العالمية" المتكرر في كثير من الأحيان.

حتى ظهورها في مهرجان جلاستونبري في المملكة المتحدة كثيرة الأمطار بدأ اتجاهات جديدة - فقد أدى ارتداؤها جزمة المطر التي تصل إلى الركبة مع شورت الدنيم القصير جدًا إلى ظهور اتجاه مستمر لعقود طويلة من "ملابس المهرجان".

وقد أوضح المصور المعروف ديفيد بيلي، الذي التقط بعضًا من أكثر الصور شهرة لموس، سابقًا لـ CNN سبب نجاحها الكبير: "تتمتع كيت بجمال فريد وديمقراطي تمامًا وله جاذبية عالمية".

كانت حياة موس لفترة طويلة موضوع تكهنات في الصحف الشعبية. بالإضافة إلى العلاقات الرومانسية رفيعة المستوى مع جوني ديب، ومحرر المجلة جيفرسون هاك، وبيت دوهرتي، الرجل الأول في The Libertines، تم الإبلاغ عن تعاطيها المزعوم للمخدرات على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام البريطانية في عام 2005، مما أدى إلى خسارتها عقود عروض الأزياء المربحة مع بربري وشانيل وإتش آند إم.

أصدرت لاحقًا اعتذارًا علنيًا، وفي ذلك الخريف، دخلت طوعًا إلى عيادة إعادة التأهيل في أريزونا. ("شعرت بالمرض والغضب الشديد، لأن كل من أعرفهم يتعاطون المخدرات"، قالت لبي بي سي في مقابلة إذاعية نادرة في عام 2022. "لكي يركزوا علي، ويحاولوا أخذ ابنتي بعيدًا، كانت الفكرة منافقًة حقًا.")

تمكنت موس لاحقًا من تسلق قائمة مجلة فوربس للعارضات الأعلى أجرًا في العالم. منذ تقاعدها رسميًا من عروض الأزياء في عام 2004، أنشأت وكالة عرض الأزياء الخاصة بها، بالإضافة إلى علامتها التجارية الخاصة بالصحة Cosmoss.

وقد تم تخليدها بالذهب على يد مارك كوين، فيما ادعى الفنان أنه أكبر تمثال ذهبي منذ مصر القديمة، ورسمه لوسيان فرويد. حتى أنها ظهرت في مقاطع فيديو موسيقية لأمثال جوني كاش، وبول مكارتني، وPrimal Scream، وThe White Stripes، وElton John، مما ساعد في تأمين مكانها في تاريخ الثقافة الشعبية.