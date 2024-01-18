انطلاق حفل عمرو دياب في القرية العالمية بـ دبي.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - صعد الهضبة عمرو دياب على مسرح القرية العالمية بـ دبي، على أنغام أغنية “ياأنا يالاء”، وسط حضور كامل العدد وهتافات جماهيرية قوية ترحيبًا به.

تبادل عمرو دياب مع جمهوره أغنية انت الحظ، بحبك موت، ومن المقرر أن يقدم عددا من أغاني أحدث ألبوماته “مكانك”، خلال وصلته الغنائية.

ألبوم مكانك عمرو دياب

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:



خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.