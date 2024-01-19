عاصي الحلاني يُغني لـ جورج وسوف في ليلة صلاح الشرنوبي

ياسر رشاد - القاهرة - تغنّى الفنان عاصي الحلاني بأنغام سلطان الطرب جورج وسوف، في حفل ألحان صلاح الشرنوبي، المقام حاليًا ضمن موسم الرياض 2024.

أغاني جورج وسوف بصوت عاصي الحلاني في ليلة ألحان صلاح الشرنوبي

قدم عاصي الحلاني أغنية ارضى بالنصيب وهي من كلمات أحمد شتا، ألحان صلاح الشرنوبي، ويقول مطلعها "أرضى بالنصيب ترتاح بالحبيب

ليه بتخبي حبك هو الحب عيب

انا قدرك ونصيبك ونصيبك حيصيبك

ما تميل يا حبيبي وماتزعلش حبيبك

كل شي مكتوب تبقى يوم مغلوب وتبقى يوم غالب

قلبي مهما يدوب العيون بتدوب وقلبي فيك دايب

اجرى ايه يعني لو تطاوعني وتكون المحبوب

انا قدرك ونصيبك ونصيبك حيصيبك

ما تميل يا حبيبي وماتزعلش حبيبك

تفاصيل أغنية حد ينسى قلبه جورج وسوف

بجانب أغنية “ حد ينسى قلبه” من كلمات أحمد شتا ألحان صلاح الشرنوبي ، ويقول مطلعها "حد ينسى قلبه حد ينسى عمره

مين غيرك أحبّه وأبقى تحت أمره

(حد ينسى قلبه (قلبه) حد ينسى عمره (عمره

مين غيرك أحبّه وأبقى تحت أمره

شاري ومش حخبّي، ده أنا حبّيت وقلبي

شاري ومش حخبّي (أنا حخبّي) ده أنا حبّيت وقلبي

آه ده أنا حبّيت وقلبي ما بينساش حبايبه

(حد ينسى قلبه (قلبه) حد ينسى عمره (عمره

مين غيرك أحبّه وأبقى تحت أمره

يجتمع في حفل ليلة ألحان صلاح الشرنوبي نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي" عاصي الحلاني، راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار"، على مسرح محمد عبده أرينا وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.