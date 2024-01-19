صلاح الشرنوبي| وائل جسار يعيد أجواء جورج وسوف لحضور الحفل

ياسر رشاد - القاهرة - صد الفنان وائل جسار بوصلة غنائية لأغاني سلطان الطرب جورج وسوف، على مسرح حفل ألحان صلاح الشرنوبي، المقام حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

وائل جسار يقدم وصلة لـ جورج وسوف في حفل صلاح الشرنوبي

قدم وائل جسار أغنية “كلام الناس، ليل العاشقين”، والتي تعد من أشهر علامات جورج وسوف الغنائية في التسعينيات ومن أنجحها.

تفاصيل أغنية كلام الناس وتاريخ الإصدار

أغنية كلام الناس تم طرحها في 1994 من كلمات أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي، ويقول مطلعها كلام النّاس لا بيقدّم ولا يأخّر



كلام النّاس ملامه وغيره مش أكتر



وليه يا حبيبتي نسمعهم أنا عاشق بسمّعهم



عيوني ما حدّ يمنعهم ولا بالوهم حاتأثر



من كلام النّاس كلام النّاس



كلام النّاس لا لا لا بيقدّم ولا يأخّر

تفاصيل أغنية ليل العاشقين وتاريخ الإصدار

وأغنية ليل العاشقين طرحت في 1996 ، ويقول مطلعها "يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين عاتبين على الأيّام والدّمع مالي العين حيفيد بإيه النّدم ما القلب ياما انظلم وسنين بتفوت علينا وعالجراح صابرين آه آه آه يا ليل العاشقين في جراح الشّوق يدوبوا مش راضيين يتوبوا

يجتمع في حفل ليلة ألحان صلاح الشرنوبي نخبة كبيرة من نجوم الغناء العربي" عاصي الحلاني، راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار"، على مسرح محمد عبده أرينا وتم نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام من إقامتها.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.