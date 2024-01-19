في ذكرى وفاتها.. صورة للراحلة فاتن حمامة مع والدها الوسيم الذي أدخلها عالم الفن!! قوة الشبه بينهما ستصدمك!!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يناير 2024 05:18 صباحاً - مرت أول أمس ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي تركت لنا آرث من الأعمال الفنية المميزة سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.

والد فاتن حمامة

حصلت «الخليج 365» على صورة حصرية تُنشر لأول مرة، من حياة الفنانة فاتن حمامة، والتي رحلت عن عالمنا في اليوم الموافق 17 يناير، قبل سبعة أعوام، عن عمر ناهز 84 عامًا، نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وظهرت «سيدة الشاشة العربية»، في الصور التي شاركها الدكتور عمرو المليجي، ابن شقيقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وأستاذ كلية الطب بجامعة القاهرة، وهي بصحبة والدها، وكذلك أثنان من أزواجها.

ويظهر أحمد حمامة والد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لأول مرة، من خلال تلك الصور، وذلك خلال حفلي عقد قرانها الأول على المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار والثاني على الفنان العالمي عمر الشريف.

والد فاتن حمامة:

وكان لوالد فاتن حمامة دورًا بارزًا في دخولها عالم الفن ، حيث قرأ أحمد حمامة عن مسابقة لاختيار أجمل طفلة، فاستدعى مصورًا محترفا من أقربائه ليصور ابنته فاتن، ونشرت مجلة “المصور” صورتها بزي ملائكة الرحمة على غلافها.

والد فاتن عرف أن المخرج محمد كريم يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع محمد عبدالوهاب في فيلم “يوم سعيد” عام 1940 فأرسل صورها التي أعجبت المخرج وطلب منها أن تلقي نشيدًا، فألقت عشرة أناشيد، فاحتضنها بشدة، وقام بتغيير السيناريو ليعطي مساحة أكبر لدور الطفلة التي شاركت موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب البطولة.

بدايات فاتن حمامة

ولدت فاتن أحمد محمد حمامة في 11 أبريل 1931 في مدينة المنصورة بدلتا مصر، وكان والدها يعمل مدرسا في وزارة المعارف، بينما كانت والدتها زينب توفيق ربة منزل، ومنذ طفولتها الأولى كانت موضع إعجاب والدها، وكان يراها ابنة مختلفة ينتظرها مستقبل متميز عن بقية إخوتها.

بدأت السينما تشد فاتن حمامة وهي في السادسة من عمرها، عندما زارت المنتجة الكبيرة آسيا داغر “سينما عدن” بالمنصورة، بمناسبة عرض فيلم بنت الباشا المدير التي تلعب بطولته، فاصطحبها والدها لتشاهد الفيلم، وهنا أبدت له ابنته رغبتها في العمل كممثلة.

التحقت فاتن حمامة بمدرسة الأميرة فوقية الثانوية بالجيزة، وفي نفس الوقت بالدراسة في المعهد العالي لفن التمثيل العربي، ضمن دفعته الأولى عام 1946 التي ضمت نعيمة وصفي وفريد شوقي وحمدي غيث وشكري سرحان وعبدالرحيم الزرقاني، وكانت أصغرهم سناً، وأولاها العميد زكي طليمات اهتماماً خاصاً.

مشوار فاتن حمامة

لاحظ الفنان يوسف وهبي الموهبة الكبيرة لفاتن حمامة، وجعلها تجسد دور ابنته بفيلم “ملاك الرحمة”، ووقفت أمامه من جديد عام 1949 بفيلم “كرسي”، وفي عام 1952، ظهرت فاتن حمامة مع المخرج صلاح أبو سيف بفيلم “لك يوم يا ظالم”، واشترك الفيلم بمهرجان “كان” السينمائي، أصبحت فاتن حمامة بطلة لأول أفلام الراحل يوسف شاهين “بابا أمين”، كما شاركت بعد ذلك بالفيلم الشهير “صراع في الوادي”.

قدمت فاتن حمامة ما يقرب من 100 فيلماً خلال مشوارها السينمائي أبرزها “أيامنا الحلوة”، “موعد غرام”، “صراع في الميناء”، “لا أنام”، “سيدة القصر”، “دعاء الكروان”، “المعجزة”، فيلم “الباب المفتوح”، “الخيط الرفيع”، “إمبراطورية ميم”، “أريد حلاً”، “أفواه وأرانب”، “ولا عزاء للسيدات”، “ليلة القبض على فاطمة”، “أرض الأحلام”، “لحن الخلود”، “حب ودموع”، “لن أبكى أبداً”، “نهر الحب”، “لا تطفئ الشمس”، “الحرام” وغيرها من الأفلام.

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية قدمت فاتن عدد قليل من المسلسلات أبرزها “ليلة القبض على فاطمة” عام 1983، و”البرارى والحامول” عام 1987، و “ضمير أبلة حكمت” عام 1991، “وجه القمر” عام 2000.

زيجات فاتن حمامة

تزوجت فاتن حمامة 3 مرات، الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947 واستمر زواجهما حتى 1954 ولهما ابنة واحدة، والثانية من الفنان عمر الشريف من 1954 حتى 1974 ولهما ابن اسمه طارق الشريف، والزيجة الثالثة والأخيرة من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام 2015.

اليوم الأخير في حياتها

وكان الدكتور عمرو المليجي، قد كشف كواليس اليوم الأخيرة في حياة فاتن حمامة، مؤكدًا في تصريحات سابقة، إنّ فاتن حمامة، لم تشعر بأي متاعب صحية في الأيام الأخيرة لها، وكانت تُمارس حياتها بشكل طبيعي، موضحًا أنها صباح يوم الوفاة طالبت زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب، بالخروج سويًا إلى أحد الأماكن، ومن ثم التوجه إلى النادي بشأن تناول وجبة الغذاء.

وأوضح أن فاتن حمامة عادت إلى المنزل برفقة زوجها، ولم تُعاني من أي متاعب صحية، وفي تمام الساعة الخامسة عصرًا تقريبًا، وخلال دخولها الحمام، شعرت بألام شديدة، سقطت أرضًا على أثرها، لتُفارق الحياة بعدها، مؤكدًا بقوله: «لحظة الوفاة جات سريعة، وماكنتش بتتردد على المستشفيات، وجالها هبوط حاد في الدورة الدموية».

الخليج 365

الخليج 365

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