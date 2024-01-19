بالصور- تفاصيل ما حدثَ بحفل عمرو دياب في دبي

احيا الفنان المصري، عمرو دياب، حفلاً جماهيريًا كبيرًا في القرية العالمية بدبي وذلك وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

وقدّم عمرو دياب الذي ظهر باطلالة شبابية مميزة باقة من أشهر أغانية مثل: (يا أنا يا لاء، بحبه، لو اتساب، برج الحوت، الحظ، وياه، يتعلموا، تملي معاك، شكرا من هنا لبكرة، ميدلي قمرين – العالم الله- ليلي نهاري – نور العين، يا قمر، وهتدلع).

وتفاعل الجمهور مع “دياب” خلال غنائه أغنية “يا قمر” والتي لحنها ضمن أغنيات البومه الجديد “مكانك”.

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد تصدّر قوائم الأعلى استماعًا عبر تطبيق انغامي على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية بالبومه الجديد “مكانك” والذي صدر نهاية عام ٢٠٢٣.