صلاح عبدالله ونبيل الحلفاوي يعلقان على تعادل مصر وغانا

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري نبيل الحلفاوي على مباراة مصر وغانا التي انتهت بالتعادل 2/2، فكتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ملعباش ليه كده من الأول؟ ما علينا نكسب الماتش الجاي، نبقى خمس نقاط"، وتابع:"نصعد على الأقل كأفضل توالت".
وعلق الممثل المصري صلاح عبدالله على الأمر عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"الشوط الثاني، الحمد لله، قدر ولطف".
وكان قد تعادل منتخب مصر مع منتخب غانا، بهدفين لمثلهما، في المبارة التي جمعتهما، يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.
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