أسماء جلال تعتذر عن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - لن تشارك الممثلة المصرية أسماء جلال في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وجاء الاعتذار بسبب انشغالها في تصوير مسلسل "أشغال شقة".

وتجدر الإشارة إن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" خلال شهر رمضان المقبل.

وأسماء جلال تخوض من خلال مسلسل "أشغال شقة" تجربة الكوميديا لأول مرة، استعدادًا لعرضه في رمضان 2024.

وكانت أسماء جلال قد تألقت بإطلالتها الأخيرة على الجمهور من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث تألقت بفستان باللون الأسود قصير وضيق سترابليس من دون أكمام زين بالريش الأسود في منطقة الصدر، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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