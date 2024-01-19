حسين فهمي يتحدث عن زواجه من موديل عشرينية للمرة الأولى.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري حسين فهمي على خبر زواجه من موديل شابة بعمر صغير، لتكون زيجته اليابعة، وقام بنفي كل هذه الأخبار نفياً باتاً.



وكانت إحدى الصفحات قد نشرت مقطع فيديو تكشف فيه عن زواجه، ليرد عليها من حسابه الخاص: "Fake News، أخبار غير حقيقية".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لـ حسين فهمي وهو برفقة موديل حسناء وجميلة بالعشرين من عمرها، مدعيين أنها زوجته السابعة.

إلا أن الحقيقة أن هذه الصور كانت قد نشرتها الشابة عبر حسابها الخاص، من إعلان لإحدى المنتجعات السياحية وذلك في آب الماضي.

وقد شارك حسين فهمي في بطولة فيلم "الإسكندراني" الذي يجسد فيه شخصية اليوناني "يورجو"، والفيلم من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو بمن بطولة أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.