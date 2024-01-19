رمضان 2024.. درة معيدة في كلية الصيدلة بمسلسل "إثبات نسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت النجمة درة تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد والذي يعيدها للبطولة المطلقة

التي قدمتها من قبل في عدة أعمال، منها: الشارع اللي ورانا وبلا دليل، وأفلام: جدران والمعدية، وأخرها مسلسل المتهمة.

وتجسد درة في المسلسل دور معيدة في كلية الصيدلة. إثبات نسب تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

ويتناول قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق.

المسلسل من إنتاج شركة storyboard films

ويشاركها في البطولة صدقي صخر ومحمود عبدالمغني ونبيل عيسى وهند عبدالحليم ومحسن محيي الدين وفتوح أحمد ونهال عنبر وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس.

على صعيد آخر، أوشكت درة على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد الذنب والذي تتقاسم بطولته مع النجم هاني سلامة وسيتم عرضه على إحدى المنصات قريبا.