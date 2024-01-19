تامر حسني يشوّق الجمهور من الاستوديو: “مستنين الجديد؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم المصري تامر حسني حالة من النشاط الفني، فبعد طرح أحدث أغنيات ألبومه “هرمون السعادة” بعنوان “موحشتكيش” وتحقيقها أكثر من 12 مليون مشاهدة في 10 أيام، والحفلات التي أحياها مؤخرًا وآخرها حفله ضمن فعاليات مهرجان الإمارات الذي شهد حضوراً جماهيريًا كبيرًا، يواصل “نجم الجيل” طرح أغنيات الألبوم الجديد.

وشوّق تامر حسني الجمهور ومتابعيه لأغنية جديدة سيصدرها من الألبوم، حيث نشر صورة جديدة له من الاستوديو وعلّق قائلاً: “مستنين الجديد؟”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة تامر حسني، وشاركوه التعليقات التي عبّرت عن مدى حماسهم للأغنية المنتظر وكل الأغنيات التي سيطرحها في الألبوم.

الجدير ذكره أن أغنية “موحشتكيش” هي من كلمات أمير طعيمه، وألحان وتوزيع أحمد ابراهيم، أمّا الكليب فهو من إخراج تامر حسني الذي أطلّ بمشاهد تحاكي موضوع الفراق والإشتياق في لقطات استرجع فيها ذكرياته مع الحبيبة والأوقات العاطفية التي كان يقضيها معها.

و“موحشتكيش” هي الأغنية الخامسة من ألبوم تامر حسني الجديد الذي يتضمن باقة من الأغنيات المنوعة، ومنها أغنية “هرمون السعادة” أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة، وأغنية “مش هتغير عشان حد” التي تخطت الـ11 ملايين مشاهدة وأغنية “تاج” التي حملت اسم فيلمه السينمائي الأخير وأغنية “حوّا” التي حصدت 12 مليون مشاهدة.