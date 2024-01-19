ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجم العالمي كانيي ويست صوّر فيديو له وهو يعتذر فيه من اليهود بعد اهانته لهم مؤخرا، واللافت هو مدته التي تبلغ 40 دقيقة وفقا للمصادر.
على صعيد آخر كان قد كانيي ويست ضجة كبيرة بعد ظهوره الأخير بطقم أسنان معدنية أغلى من الماس، ليتبين في ما بعد أن كانيي أزال جميع أسنانه ليحصل على هذا النوع من المجوهرات، كما وشارك صورة لشخصية Jaws من سلسلة أفلام جيمس بوند، والذي سمي هكذا بسبب فكيه و أسنانه.
كانت هذه تفاصيل خبر كانيي ويست بموقف مفاجئ من "اليهود"..هذا ما فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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