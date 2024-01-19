كانيي ويست بموقف مفاجئ من "اليهود"..هذا ما فعله

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجم العالمي كانيي ويست صوّر فيديو له وهو يعتذر فيه من اليهود بعد اهانته لهم مؤخرا، واللافت هو مدته التي تبلغ 40 دقيقة وفقا للمصادر.



على صعيد آخر كان قد كانيي ويست ضجة كبيرة بعد ظهوره الأخير بطقم أسنان معدنية أغلى من الماس، ليتبين في ما بعد أن كانيي أزال جميع أسنانه ليحصل على هذا النوع من المجوهرات، كما وشارك صورة لشخصية Jaws من سلسلة أفلام جيمس بوند، والذي سمي هكذا بسبب فكيه و أسنانه.