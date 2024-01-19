بالفيديو- أحمد زاهر يعايد إبنته منى بيوم ميلادها ويوجه لها رسالة حب

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد زاهر مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابه الخاص، أظهر من خلاله لحظات مميزة عاشها مع إبنته منى أحمد زاهر، وعايدها من خلاله بمناسبة يوم ميلادها، وعلق بكلمات من الحب قائلاً: "كل سنه وانتي طيبه يا روح قلبي يا عمري يا اجمل بنوته في الدنيا كلها بحبك يا منمونتي ربنا يخليكي ليا و عقبال مليون سنه".



وفي وقت سابق، عايد أحمد زاهر الممثلة المصرية مي عمر بمناسبة عيد ميلادها، ونشر بصورة جمعتهما، وعلق قائلاً: "كل سنه وانتي طيبه يا ميمي يا قمر وعقبال مليون سنة".

وكان وجّه أحمد زاهر التهنئة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، وقال: "كل سنه وانتي اجمل حاجه حصلت لي في حياتي ربنا يخليكيي ليا ولبناتك،بحبك".

