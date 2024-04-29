خاص - نجم ستار أكاديمي 5 عبدالله الدوسري يكشف للمرة الأولى حقيقة إعلانه مثليته الجنسية وزواجه من صديقه البريطاني

ميرنا وليد - بيروت - هو الفنان السعودي عبدلله الدوسري، الذي شارك في برنامج ستار أكاديمي في موسمه الخامس عام 2008، الموسم الذي ضم الفنان اللبناني سعد رمضان والفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، والفنانة المصرية ميرهان حسين، لكن عبدالله الدوسري إنسحب من البرنامج قبل نهايته، بسبب خلافه مع زميله المشترك الأردني محمد قويدر، وإنتهى البرنامج بفوز التونسي نادر قيراط، بعدما وصل الى الحلقة النهائية الى جانب الفنان اللبناني سعد رمضان والأردني محمد قويدر .

موقع "الفن" كان له لقاء مع عبدالله الدوسري، وتحدثنا معه عن إنسحابه من برنامج "ستار أكاديمي"، وعن حياته بعد البرنامج، كما كشف لنا حقيقة إعلان مثليته الجنسية، وزواجه من صديقه البريطاني، وطلاقه منه، وإعتناقه الدين المسيحي.



ما سبب كل هذا الغياب عن الساحة الفنية؟

بعد الأعمال التي طرحتها بعد مشاركتي في برنامج "ستار أكاديمي"، تفرغت للدراسة بين نيويورك ولندن، وأنشغل حالياً بعملي الخاص، وبمرافقة والدي بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب، وهو ما زال يخضع للعلاج.

إنسحبت من برنامج ستار أكاديمي بسبب خلافك مع المشترك الأردني محمد قويدر، والذي كان دائماً يثير الجدل مع باقي المشتركين، هل تصالحتما بعدها؟

أفضل عدم التطرق إلى موضوع إنسحابي من البرنامج لأنه قديم جداً، وتم الحديث عنه كثيراً، وفي تلك الظروف، كان الإنسحاب الحل الأنسب، لكن تجربة الأكاديمية كانت فريدة من نوعها، وأنا خضتها بعمر المراهقة.



مع مَن مِن طلاب "ستار أكاديمي" تتواصل حالياً؟

يوجد تواصل مع بعض طلاب الموسم الخامس، وطلاب مواسم أخرى أيضاً، لكني أفضل عدم ذكر الأسماء.



​​​​​​نشرت سابقاً صوراً من مشاركتك في مظاهرات داعمة للمثلية في لندن، وظهرت مع رجل بريطاني، قيل إنه حبيبك، وإنكما تزوجتما، وبعدها إنفصلتما، هل يمكن أن توضح لنا الحقيقة؟

أحضر مهرجانات وإحتفالات كثيرة في لندن منذ إنتقالي للدراسة هناك، وصورتي مع العلم، لا تعني إعلاني عن ميول أو غيرها، أما بالنسبة إلى الرجل الذي ظهر معي، وتم نشر الصور وإستخدامها، فهو جار وصديق لي ولوالدي، فأنا أسكن مع عائلتي في لندن، ولكن الموضوع أخذ إتجاهاً مختلفاً، عندما قام أكثر من حساب إلكتروني، بإستخدام صور ومقاطع من حسابي الشخصي في إنستغرام، لإنشاء محتويات، وإطلاق شائعات.

هل صحيح أنك إعتنقت الدين المسيحي؟

إعتناقي المسيحية كان من ضمن الشائعات أيضاً.