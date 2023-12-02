شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 5علامات اذا ظهرت في الزوجة فعلم انها تخونك مع شخص آخر.. العلامة رقم «2» سوف تفاجئك!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة من العلاقات الشائكة والمعقدة التي يجب التعامل معها بحذر شديد وعقلانية وعدم اندفاع، ويرجع السبب في كونها علاقة معقدة إلى وجود اختلاف الطريقة التي يفكر بها الرجل والمرأة، وبغض النظر عن اختلاف طريقة تفكير الرجل والمرأة، فإن هناك شيء مهم وأساسي يعتبر الأكثر خطورة في الحياة الزوجية، وهو “الشك”، وبسببه قد تتحول الحياة الزوجية إلى جحيم، وقد ينتهي الأمر بالطلاق وانفصال الزوجين، خصوصاً عندما يشك الزوج بأن زوجته تخونه مع شخص آخر، وقد يكون ذلك الشك في بعض الحالات مبني على اوهام غير صحيحة، لكنه في المقابل يكون في حالات أخرى مبني على فرضيات حقيقية، لذلك عزيزي الزوج سوف نقدم لك في هذا المقال مجموعة من النصائح والعلامات التي يمكنك من خلالها أن تقطع الشك باليقين وتعرف ما إذا كانت زوجتك تخونك أم لا؟.

5 علامات تفضح المرأة التي تخون زوجها

يقول خبراء العلاقات الزوجية إنّ تحقيق الانسجام والتوافق بين الرجل والمرأة في العلاقة الزوجية يتطلب جهدا كبيرا من الطرفين خصوصا إذا ما أراد الزوجين استمرارية وديمومة العلاقة بينهما، محذرين في ذات الوقت من مجموعة من الأمور الخطيرة التي تؤثر على سير العلاقة بين الرجل والمرأة وبالتالي لجوء المرأة لخيانة زوجها وإقامة علاقة مع شخص آخر.

ويؤكد المختصون أنّ المرأة قد تقوم بخيانة زوجها وإقامة علاقة مع شخص آخر إذا ما شعرت بوجود تقصير وإهمال من قبل زوجها لها.

ويبين الخبراء أنّ هناك مجموعة من العلامات التي تدل على أنّ المرأة المتزوجة تخون زوجها مع شخص آخر، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1- رفض العلاقة الحميمية

من الأمور التي تحدث فترات من العلاقة الزوجية هي البرود الجنسي أو أن يبتعد كلًا منهما عن الآخر بسبب كثرة المسؤوليات أو إفراز الهرمونات في الجسد، ولكن في حالة استمرار الزوجة في الرفض سيظهر عليها علامات النفور والاشمئزاز الدائم والمستمر سيكون الأمر غير طبيعي وعلى الاغلب ما يثير الريبة والشكوك لدى الرجل بوجود رجل آخر في حياتها.

2- الانتقادات المستمر لأخلاقيات الزوج وسلوكياته

الانتقاد المستمر لأخلاق الزوج وسلوكه أمام الجميع من الأمور التي تثير شقوق الرجل بأن هناك رجل آخر، وبالفعل هذا التصرف من المرأة يدل في بعض الأحيان على أنها لم تعد قادرة على تحمل الرجل وبالتالي الدخول في منطقة خطرة من العلاقة الزوجية والتي قد تكون على حافة الانهيار.

3- تنقم على طريقة المعيشة

من الممكن أن تصبح الزوجة أكثر تذمر وانتقاد من طريقة المعيشة وذلك على الرغم أن الأوضاع المادية والمعيشية هي نفسها الأوضاع التي كانت عليها من قبل فلم يطرأ عليها أي شيء جديد، ولكنها تبدأ بلوم الزوج وتوجيه التهم له، وذلك لأنها تحاول تخفيف فعل الخيانة الذي تقوم به.

4- تقوم بتغيير أسلوب المعاملة

يلاحظ الزوج أن المرأة الخائنة تغير أسلوبها في المعاملة وتنشغل عنه بأمور ثانوية لا تمثل لها أي أهمية كبيرة، وتتعمد في الكثير من الأحيان أن تتجاهله، ولا ترغب في الحديث معه وحتى أنها لا تلبي احتياجاته أو طلباته الشخصية وتتهرب دومًا من مواجهته، ولا يوجد أي سبب مقنع لتلك التصرفات وهذا ما يدفع الزوج للشك بوجود شخص غيره، ومن الوارد أن يصيب أو يخطأ.

5- لا تكترث بواجباتها الأسرية

من الممكن أن تميل الزوجة التي تخون زوجها إلى إهمال واجباتها وعدم الاكتراث لها، والأمر هنا لا يكون مقتصر على الزوج فقط بل نجد أنها تقوم بإهمال أسرتها، فهي تراهم لا يملون أي أهمية في حياتها ولم يعودوا من أولويات حياتها.

العلامات الجسدية على خيانة الزوجة

توجد العديد من الأدلة والعلامات الجسدية التي يمكن من خلالها معرفة نوم الزوجة مع شخص آخر غير زوجها، ومنها:

1. شكل المهبل:

يمكن للرجل أن يكتشف أن زوجته جامعت شخص آخر عن طريق ملاحظة اختلاف شكل المهبل عن الشكل الطبيعي، فالمهبل إذا كان محمرا أو مشدودا أو منتفخ ويتسم ملمسه بالنعومة دليل على أنها حصلت على إيلاج منذ سعات قليلة مع شخص آخر.

2. طعم المهبل:

يختلف طعم مهبل المرأة عند قذف رجل في مهبلها غير زوجها وفي حالة استخدامه واقي ذكري فيمكن اكتشاف أنها جامعت شخص آخر عن طريق رائحة اللاتكس، كذلك بقايا الأدوات التي استخدمتها الزوجة في تنظيف مني العشيق عن مهبلها.

3. العلامات الحمراء والزرقاء:

من الطبيعي أثناء الممارسة الحميمية ظهور بعض العلامات على جسد المرأة كصفعات أو عض على الأرداف والرقبة ومنطقة الصدر، ويمكن أن يجد أثر يد العشيق على جسدها.

4. علامات الصدر:

يمكن من منطقة الصدر التعرف على خيانة المرأة لزوجها حيث يحب الرجال هذه المنطقة فيترك العشيق عليها بعض العلامات نتيجة قيامه بمداعبته والإمساك به أو زيادة حجم الثدي نتيجة تدفق الدم أثناء ممارسة الجسم.

5. حجم المثانة:

تتأثر المثانة بشكل ملحوظ بممارسة الجنس، فعند ملاحظة انتفاخ الجزء الأسفل من البطن عن المعتاد فيمكن أن يكون العشيق استخدام أوضاعا جنسية أدت إلى وصول قضيبه إلى عنق الرحم.

6. تغير الصوت:

بعض العشاق يتعمدون ممارس جنس فموي عنيف مع عشيقاتهم، فلا يكتفون بالطرق البسيطة وإنما يتعمدون إقحام أعضائهم التناسلية في القصبة الهوائية للمرأة لإحكام السيطرة النفسية عليها.

7. الاسترخاء البدني:

إذا لاحظ الزوج زوجته تشعر بالتعب بعد عودتها من الخارج وكأنها مخدرة وتريد النوم والاسترخاء وتجيب ببطء على الأسئلة التي يطرحه عليها وتبدو سعيدة ومتحمسة يمكن أن تكون عائدة من لقاء رومانسي مع رجل آخر.

8. صعوبات المشي والجلوس:

من الدلائل التي تشير إلى مجامعة الزوجة رجل آخر أنها لا تستطيع المشي أو الجلوس بشكل طبيعي نتيجة طول مدة الجماع أو قوته مع العشيق الذي يستخدم قدراته العالية معها والتي تختلف عن قدرة الزوج.

9. احمرار الخدين:

يؤدي تدفق الدماء بقوة وسرعة أكبر من الطبيعي نتيجة المداعبات الجنسية والتوتر إلى وصول كميات أكبر من الدماء إلى وجه المرأة.

كيف تعرف ان زوجتك تفكر بغيرك؟

من خلال تغير معاملة الزوجة مع زوجها بشكل مفاجئ من الأمور التي تجعله يشك في أنها تفكر في شخص آخر غيره وتريد أن تكون معه:

• تكثر الخلافات والمشاحنات والتطاول على الزوج من قبل المرأة وذلك لرغبتها في تركه لوجود شخص آخر في حياته.

• انشغال الزوجة الدائم في التحدث بالهاتف بعيدا عن الزوج حتى لا يسمعها دون إبداء سبب لذلك التصرف من الدلائل التي تشير إلى أنها تفكر في شخص آخر.

• الشرود الدائم وعدم التركيز مع الزوج أثناء الحديث معه وعدم الاكتراثلأي أمر يخص مستقبل علاقتهم.

• كثرة الخروج من البيت بدون سبب والتأخير خارج البيت دون سبب واضح.

• حرصها على عدم رؤية زوجها الهاتف الخاص بها وما بداخله مما يزرع الشك داخل قلب زوجها تجاهها.

• الشكوى الدائمة والغير مبررة من الحياة وعدم رضاها عن حياتها معه.

كيف تعرف أن زوجتك لا تحبك؟

• انعدام الغيرة: من علامات الحب بين الرجل والمرأة الغيرة المتبادلة بينهم، في حين توقفت المرأة عن الشعور بالغيرة على زوجها والاهتمام بالنساء اللاتي يقتربن منه من دلائل عدم حبها له.

• عدم التواصل: عدم الاستماع للزوج من قبل زوجته وإهماله وعدم الوقوف بجانبه لحل المشكلات التي تواجهم في حياتهم وعدم تأثرها من الأمور التي تؤكد عدم اكتراثها له.

• عدم المشاركة: من أكثر العلامات التي تدل على عدم حب زوجتك لك عدم مشاركتك في الأمور التي تتعلق بمستقبل علاقتكم.

• التذمر المستمر: تذمر الزوجة وعدم رضاها عن حياتها مع زوجها من الأمور التي تدل على أنها توقفت عن حبك، حيث تقوم باختلاق الخلافات والمشاجرات على أتفة الأسباب..