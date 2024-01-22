أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "وحشيّة ​إسرائيل​ وهمجيّتها وعدوانيّتها وإجرامها في عمليّة الإبادة الجماعيّة في ​غزة​ منذ أكثر من ثلاثة أشهر، قد يضاهيها فقط ما تمارسه هذه السّلطة المغتصبة للأرض بحقّ الشّهداء من الفلسطينيّين، بسرقة أعضائهم والعبث بجثثهم، لصالح تعزيز بنك الأعضاء لهذا الكيان الصّهيوني"، مشدّدًا على أنّ "الإنسانيّة تَحتضر!".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله ندد بسرقة إسرائيل لأعضاء الشهداء الفلسطينيين لصالح تعزيز بنكها للأعضاء: الإنسانية تحتضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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