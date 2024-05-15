الامارات | فرص العمل و«المسار الوظيفي» يتصدران فعاليات «الخدمة الوطنية للتوظيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت فرص العمل وبرامج تطوير المسار الوظيفي، فعاليات الجهات المشاركة في فعاليات اليوم الثاني من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، لدورته السابعة المنعقدة حالياً في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي وتختتم أعمالها اليوم، بمشاركة حضور مميز لمجندي الخدمة.

وقال مدير أكاديمية أبوظبي البحرية، الدكتور ياسر الواحدي، إن الأكاديمية تشارك للمرة الثانية في المعرض بهدف استعراض برامجها وفرص التوظيف والابتعاث الحالية، لافتاً إلى أن عدد المسجلين في الأكاديمية العام الماضي تجاوز 400 طالب.

وأكد أن المعرض يمثل فرصة مهمة لمجندي الخدمة الوطنية للتعرف إلى الفرص التعليمية والوظيفية المتاحة بعد انتهاء خدمتهم.

من جهته، قال نائب رئيس أول لأكاديمية «أدنوك» الفنية، إبراهيم الزعابي، إن الأكاديمية تقدم في منصتها برامج تأهيل وظيفي، وشهادة دبلوم في أربعة تخصصات مختلفة، مثل الصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية، وصيانة الأجهزة الدقيقة والتحكم، إضافة إلى عمليات معالجة النفط والغاز.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة في «إندكس» القابضة والرئيس التنفيذي لـ«إندكس للتصميم»، طارق المدني، إن المعرض سجّل زيادة 30% في مساحته مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف: «يُشارك في المعرض أكثر من 70 جهة، من بينها شركات خاصة ومؤسسات حكومية وجامعات، كلها تسعى لعرض فرص عمل متنوّعة ودعم جهود التوطين، كما يشمل 33 ورشة عمل يقدمها أكثر من 40 متحدثاً، تغطي التوجيه المعنوي وكيفية الحصول على وظيفة وتعزيز البروفايل الوظيفي للمشاركين».

وأعرب رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، محمد عبدالله، عن تطلعه للقاء المزيد من الطلاب المهتمين بالانضمام إلى معهد دبي للتصميم والابتكار خلال هذه الفعالية، والإسهام في إعداد الجيل الجديد من المواهب القادرة على دفع عجلة الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية في المستقبل.

• 70 جهة بينها شركات خاصة ومؤسسات حكومية وجامعات تشارك في المعرض.