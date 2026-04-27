الجامعة القاسمية تفتتح ملتقى البحث العلمي الرابع وتكرِّم المتميزين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومؤسِّس الجامعة القاسمية، افتتح الدكتور جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة، أعمال ملتقى البحث العلمي الرابع، بحضور الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية الجامعة القاسمية الرامية إلى ترسيخ البحث العلمي كركيزة أساسية في منظومتها الأكاديمية، وتعزيز بيئة الابتكار والإنتاج المعرفي، بما يسهم في خدمة المجتمع وتطويره، حيث شهد الملتقى الإعلان عن الجوائز السنوية للجامعة، التي تُمنح للعام الرابع على التوالي، تكريماً للأساتذة والطلبة المتميزين في مجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع والبحث الطلابي.

وأكد مدير الجامعة، في كلمته، أن ما تحققه الجامعة من تطور نوعي في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، يأتي بفضل الدعم والرعاية المستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وحرصه على ترسيخ مكانة البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

منظومة بحثية

وأوضح مدير الجامعة أنها تشهد تطوراً متسارعاً في منظومتها البحثية وبرامج الدراسات العليا، ضمن رؤية استراتيجية تضع البحث العلمي في صميم رسالتها، مشيراً إلى تعزيز البنية المؤسسية الداعمة للبحث والنشر العلمي، والتوسع في الإنتاج المعرفي وفق المعايير الدولية، بما يشمل نشر الكتب العلمية المحكّمة والإصدارات المفهرسة في قواعد البيانات العالمية، وفي مقدمتها قاعدة «سكوبس».