عبد الرحيم كمال يدعم محمد صلاح .. “الأفضل والأمهر”

ياسر رشاد - القاهرة - دعم السيناريست عبد الرحيم كمال نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وكتب عبدالرحيم كمال:" عزيزي محمد صلاح انت الأفضل والأمهر والاهم في تاريخنا الرياضي لا تهتم ولا تبتئس، التعامل مع العظماء لا يكون بالقطعة ولا بالمباراة ولا بالدقيقة ".

وأضاف “كمال”:" قدمت ما لن يقدمه غيرك وستقدم ما لم يقدمه غيرك، حفظك الله يا كابتن مصر وأفضل لاعبينها ولاعبي العرب وأفريقيا وواحد من اساطير الكرة العالمية خذ وقتك وعد وانت في كامل لياقتك انت اهم من كل الكوؤس".



تأتي هذه التدوينة بعد الهجوم الذي تعرض له النجم المصري بعدما تم تغييره أمس في مباراة غانا بداعي الإصابة .

آخر أعمال السيناريست عبدالرحيم كمال

يذكر أن آخر أعمال السيناريست عبدالرحيم كمال، مسلسل جزيرة غمام، الذي عُرض رمضان 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، كما حصد العديد من الجوائز .

تدور أحداث مسلسل "جزيرة غمام" حول الدراما الصعيدية في زمن قديم من وحى خيال المؤلف تعود إلى 100 عام من الآن، عن صراع شقيقين على قلب امرأة، وهو ما كشف عنه الإعلان التشويقي من خلال طبيعة الأحداث سواء من ناحية الديكورات أوملابس الشخصيات.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة نخبة كبيرة من النجوم وهم: (طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون والنجمة وفاء عامر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى.