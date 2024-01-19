زواج حسين فهمي ومريم علاء يشغل المتابعين.. الفنان يحسم الأمر

ياسر رشاد - القاهرة - خرج النجم الكبير حسين فهمي عن صمته، بعد تداول أنباء تُفيد زواجه من عارضة أزياء شهيرة تُدعى مريم علاء، ما جعلهما يتصدران منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

حسم حسين فهمي أمر زواجه من مريم علاء، بعد انتشار صورتهما معًا، وكتب بحسابه الشخصي على أحد الفيديوهات المنتشرة التي تزعم زواجه: “Fake News”، “أخبار غير حقيقية”.

حسين فهمي ومريم علاء

زواج حسين فهمي ومريم علاء يشغل المتابعين:

تداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنان حسين فهمي رفقة فتاة جميلة تُدعى مريم علاء، تصغره في العمر، ما جعل عددًا من المتابعين يروجون لشائعة زواجهما بسبب أن تلك الصورة المتداولة لم تكن الأولى، إذ سبق وظهرا معًا قبل أشهر قليلة.

حسين فهمي ومريم علاء

آخر الأعمال السينمائية للنجم حسين فهمي:

يعرض للفنان حسين فهمي فيلم "الإسكندراني" بجميع دور العرض السينمائي، محققًا إيرادات خيالية منذ وقت انطلاق عرضه.

ويجسد حسين فهمي خلال قصة الفيلم شخصية "يورغو اليوناني"، التي نالت إشادات الجمهور والنقاد.

حسين فهمي من فيلم الإسكندراني

يضم فيلم "الإسكندرانى" نخبة مميزة من النجوم، على رأسهم أحمد العوضى، وزينة، وحسين فهمى، وبيومى فؤاد، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، وخالد سرحان، وانتصار، ومحمد رضوان، ومحمود الليثى، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

حسين فهمي في "سره الباتع":

كانت آخر أعمال حسين فهمي التلفزيونية، مسلسل "سره الباتع"، الذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي 2023.

حسين فهمي في سره الباتع

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "حامد"، التي كانت لها بطولات روت عنها الأجيال منذ عصر الحملة الفرنسية على مصر، وتم بناء أكثر من مقام له في العديد من القرى، ويحاول شاب يحمل اسمه في الزمن الحاضر معرفة لغز السلطان حامد، خاصة أن مقام السلطان كان له تأثير كبير على حياته.

وتُعرض أحداث المسلسل في حقبتين زمنيتين مختلفتين، إحداهما في العصر الحالي، والأخرى إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.

يضم مسلسل "سره الباتع" نخبة مميزة من النجوم، أبرزهم: أحمد السعدني، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، وهالة صدقي، وأحمد عبد العزيز، وأحمد فهمي، وريم مصطفى، وهدى المفتي، وحنان مطاوع، وشريف حافظ، وأشرف زكي، وشريف الدسوقي، وكريم فهمي، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله.

كما يشاركهم محمود قابيل، وميدو عادل، وخالد أنور، وخالد سرحان، ومنة فضالي، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس، وتأليف وإخراج خالد يوسف.