صور.. شوارزنيغر في ورطة بعد احتجازه في مطار ميونخ

احتجزت سلطات الجمارك في مطار ميونخ الألماني الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيغر، الأربعاء الماضي، بسبب عدم تصريحه عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع.

وذكرت السلطات الألمانية أن شوارزنيغر كان ينبغي عليه التصريح عن الساعة للجمارك، ودفع ضريبة عنها لأنها ستبقى في الاتحاد الأوروبي. وأطلق سراح شوارزنيغر بعد احتجازه لأكثر من ساعتين، لكن السلطات الألمانية بدأت إجراءات جنائية ضده بتهمة الاحتيال الضريبي.

وقال مصدر مقرب من الممثل إن ساعة شوارزنيغر من ماركة أوديمار بيغيه السويسرية الفاخرة، وأنه كان ينوي طرحها للبيع في مزاد خلال حفل عشاء في منتجع كيتزبوهيل النمساوي الشهير للتزلج. ووصف المصدر ما حدث بأنه “فيلم مضحك للغاية”، مضيفاً “لقد تعاون شوارزنيغر تماماً مع موظفي الجمارك، على الرغم من أنها كانت عملية ابتزاز”. وأوضح المصدر أن شوارزنيغر لم يُطلب منه مطلقاً ملء استمارة بيانات جمركية أو التصريح بحيازته هذه الساعة.